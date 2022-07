Kylie Jenner faz voos de 3 minutos em jatinho particular e é criticada por internautas

Kylie Jenner está sendo criticada por fazer voos curtíssimos de 3, 7 e 12 minutos em seu jatinho particular, gerando impacto ambiental desnecessário em trajetos em que ela gastaria menos de uma hora para chegar.

"Você quer ir no meu ou no seu?", escreveu ela ao postar uma foto com o namorado Travis Scott ao lado de dois jatos particulares.



Embora a maioria tenha 'babado' com as imagens, fazendo elogios do tipo "Meta de vida", alguns Internautas perceberam a questão do impacto ambiental e descobriram que a aeronave Kylie Air é adepta de fazer voos curtinhos com trajetos de até 3 minutos, sendo um exemplo da desigualdade significativa de que apenas 1% da população mundial (ultrarricos) gera mais de 50% das emissões de gases da aviação de passageiros. .

Adepta de ostentar a riqueza, a empresária fez o trajeto de Camarillo até Van Nuys, na Califórnia, em 17 minutos no dia 12, e em apenas 12 minutos no dia 15, seguindo o caminho inverso, conforme dados publicados automaticamente pelo perfil @CelebJets, no twitter. No trecho Camarillo - Van Nuys, foi estipulado apenas 3 minutos.