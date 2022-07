Filipe Ret se pronuncia após empurrar fã do palco: 'autodefesa'

Filipe Ret se pronunciou nas redes sociais após ser criticado por empurrar um fã do palco. O vídeo viralizou neste sábado (23) e chegou a dividir opiniões.

Em uma postagem no Instagram, o rapper explicou que a reação foi uma autodefesa. "Eu faço show com energia, com amor e raiva. Geral se empolga e sei que alguns se exaltam além da conta e fazem o que SABEM que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma invasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show foram mais de 20. Quase me machucaram", iniciou.

"Eu poso até parar uma música no meio e pedir humildemente para não atrapalharem mais o show (MEU TRABALHO) e não estragarem a vibe de outras milhares de pessoas que só querem curtir o show respeitosamente. Mas, quando sou desrespeitado por pessoas ('ah, mas são fãs', quando você me desrespeita você perde a moral), paro o show, digo com toda a clareza que estão atrapalhando e me violentando, e segundos depois agem da mesma forma, quem está sendo agredido sou eu. E minha resposta a essa agressão vira autodefesa”.

E acrescentou em um dos trechos: “Dizer que eu agredi fã é tirar do contexto e naturalizar a falta de respeito não só comigo, com todos os trabalhadores do evento”.