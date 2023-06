Kleber Bambam e Popó trocam ameaças ao vivo no SBT: 'arrancar sua cabeça'

Que isso, Brasil? Kléber Bambam já começou lançando desafio pro Popó! #DomingoLegal pic.twitter.com/j94diJDfQv — Domingo Legal (@Domingo_Legal) June 4, 2023

O Domingo Legal, do SBT, começou agitadíssimo! Kleber Bambam e Popó Freitas trocaram farpas e xingamentos ao vivo no programa de Celso Portiolli.

Convidado do programa, o campeão do BBB1 desafiou ex-pugilista para uma briga - a troca de farpas entre eles não é de agora. "Aí, Popó, vou arrancar sua cabeça, o Brasil quer ver em janeiro. Eu te prometo que vou arrancar sua cabeça. Você mexeu com o cara errado, na hora errada e no momento errado. Dado o recado, valeu!", avisou Bambam que não esperava que o 'rival' iria surgir em uma videochamada.

O Bambam não esperava por essa! Popó está ao vivo no #DomingoLegal e respondeu ao desafio! pic.twitter.com/tECdy6ZLRw — Domingo Legal (@Domingo_Legal) June 4, 2023

“Esse palhaço aí. A gente sempre acompanha as besteiras do Bambam. É a forma do cara voltar para mídia. O Bambam além de ser um cara otário e desrespeitador. Ouça o que vou te falar a nível nacional. Eu vou te bater muito seu otário. A sua sorte que eu não estou aí no estúdio”, disparou Popó.

Celso Portiolli ainda tentou acalmar os ânimos, mas as trocas de farpas continuou entre a dupla.