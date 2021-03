Kiko se revolta após acusação de ter furado vacinação nos EUA: '7h na fila'

Kiko, do KLB, usou as redes sociais para comemorar a vacina contra a Covid-19, que tomou nos Estados Unidos, e aproveitou para rebater a acusação de que teria furado fila no posto drive thru, na Flórida. Ele conta que três pessoas tentaram criar confusão, acusando ele a mulher de entrar em um carro que estava à frente do seu na fila. Kiko explica:

"Vou contar rapidamente o que aconteceu: eu, Francine [Pantaleão, sua mulher] e mais uns amigos combinamos de ir lá tentar tomar a vacina. E assim fizemos. Chegamos 9h30 da manhã, estávamos em 3 carros e, lá por 12h30, o amigo do primeiro carro precisava muito ir ao banheiro, afinal a gente já estava na fila há muitas horas. 'Kiko, vem pro meu carro, assuma a direção aqui e vou numa conveniência, porque preciso fazer xixi'", começou.

"Quando voltou, ele falou: 'por que a gente não fica em um carro só?'. Saí da fila, a gente estava há horas na fila, tiramos meu carro e ficamos lá batendo papo. Três pessoas passaram a rodear o carro, foram falar com uma pessoa da organização. O supervisor veio falar com a gente que o pessoal estava reclamando que a gente não estava nesse carro. Estávamos em três carros, a oito carros do primeiro, tiramos nosso carro da fila, mas se preferir a gente desce do carro, espera oito carros serem vacinados e a gente é vacinado na sequência", seguiu.

"[O supervisor] disse: 'a vacinação é por carro, então não importa quantas pessoas estão no carro. Vocês tiraram dois carros da fila e deram oportunidade para outros dois carros na fila", disse. "Prosseguimos na fila, fomos vacinados às 17h30 e foi assim que ocorreu", finalizou.

Famosos se vacinam nos EUA

Na sexta-feira (19/3) os Estados Unidos atingiram a meta do presidente Joe Biden de superar a marca dos 100 milhões de vacinados contra a Covid-19 em seus primeiros 100 dias de governo. O presidente está em seu 58º dia de mandato, ou seja, a meta foi alcançada bem antes do previsto.

Outros famosos brasileiros que já se vacinaram nos EUA foram Leandro Hassum, de 46 anos, a atriz Nivea Stelmann, 46, a influencer Bella Falconi, 35, entre outros. O fundador da Igreja Universal e dono da Record, Edir Macedo, também se vacinou no país estrangeiro.