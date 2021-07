Khloé Kardashian posta foto tomando ducha de biquíni e gera barraco entre exs

Depois de ver o comentário ousado de Lamar, Tristan resolveu pegar pesado com o jogador: “@lamarodom Deus te trouxe de volta da primeira vez. Jogue [novamente] se quiser, com resultados diferentes”. Após o ataque de Tristan, Lamar apagou o seu comentário.

Khloé Kardashian, 37 anos, postou uma foto sexy tomando uma bela ducha enquanto exibia o corpão de biquíni e acabou gerando uma briga por elogios dos ex nos no Instagram. A irmã de Kim Kardashian recebeu comentários do seu ex-marido, Lamar Odom, e do pai da sua filha, Tristan Thompson, ambos jogadores de basquete.

