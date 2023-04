Key e Gustavo terminam namoro, afirma Leo Dias

Na noite de ontem, a atleta postou dois stories que indicaram o fim do casal. Um deles a ex-BBB escreveu: ‘eu e Deus’ já no outro ela aparece chorando.

Key Alves e Gustavo Benedeti terminaram o namoro após dois meses, de acordo com o colunista Leo Dias. Os ex-BBBs estavam juntos desde o inicio do reality da Globo.

