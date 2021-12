Kevinho testa positivo para Covid-19 e manda recado aos fãs: 'vacinem-se'

O cantor Kevinho foi diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do artista nesta quinta-feira (23). “Informamos que o cantor Kevinho apresentou no último dia 19/12/21 quadro clínico com fortes dores de cabeça. Após realizar exames RT PCR no Hospital Sírio Libanês, no dia 21/12 foi confirmado diagnóstico de COVID-19”, diz trecho do comunicado. “O cantor encontra-se isolado em repouso relativo, e está sendo acompanhado pela equipe liderada pelo Professor David Uip”, conclui a nota. Em seu perfil no Instagram, o funkeiro contou que passou por exames em um hospital de São Paulo e que seu pai também testou positivo para a doença. Além disso, Kevinho contou que já tomou as duas doses da vacina e aproveitou para pedir aos fãs que se vacinem para prevenir contra o coronavírus. "Graças a Deus tomei as duas doses e o meu pai também. Vacinem-se galera, não é brincadeira".

