Kanye West tem conta no Twitter suspensa após polêmicas

Kanye West teve a conta suspensa do Twitter após publicar uma série de tweets polêmicos nesta quarta-feira (16). O rapper chegou a urinar em um prêmio do Grammy em protesto contra as gravadoras.

Segundo o site TMZ, Kanye foi 'banido' temporariamente ao revelar informações pessoais de Randall Lane, editor da Forbes.

O ator e ex-jogador de basquete Rick Fox informou sobre a suspensão da conta do marido de Kim Kardashian: "Meu amigo, Kanye West, quer que vocês saibam que ele foi 'chutado' do Twitter por 12 horas", escreveu.