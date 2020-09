Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga descobre terceiro câncer

O produtor musical Carlos Braga, filho do cantor Roberto Carlos, revelou em uma live no Instagram que está enfrentando o terceiro câncer, dessa vez no perítonio, membrana que recobre a parede abdominal.

“Comecei meu tratamento na terça-feira (15) e tem mais nove semanas pela frente. Vamos começar com a quimioterapia e vamos embora. Estamos juntos e seguimos em frente”, disse Dudu no Instagram.

Dudu já descobriu um tumor no pâncreas em março do ano passado, depois descobriu um nódulo na mesma região.

Dudu disse que o pai ficou arrasado com a notícia. "Como vocês podem ver, estou bem. Claro que, quando você recebe essa notícia, o mundo vem abaixo. Mas é aquela história: não adianta ficar se lamentando. Tem que ir para cima para resolver, e foi isso que a gente fez. Meu pai ficou, poxa vida, arrasado. Mas agora ele está para cima. Paizão é um cara para cima: 'Meu filho, vamos acabar com essa bagaça aí'. Não foi bem esse o termo que a gente usou, foi um termo mais forte, mas vou poupar o ouvido de vocês. 'Vamos acabar com essa bosta aí’”, disse.