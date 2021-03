Justiça quebra sigilo bancário de Valdemiro Santiago para investigações

Os advogados do apóstolo afirmaram que ele apenas prega a palavra de Deus na Mundial. "Não existe confusão patrimonial entre igreja e a pessoa física do sr. Valdemiro, não havendo nenhuma ligação entre os dois."

Os pastores alegam que a dívida é da igreja e que eles não podem ser atingidos pela cobrança "Valdemiro Santiago não faz parte do contrato social da igreja e nem assinou o contrato de locação como fiador", afirmam os advogados do apóstolo no processo.

O objetivo é investigar como o patrimônio do apóstolo é tão grande quanto de sua fundação, que é uma das maiores igrejas evangélicas do país.

A Justiça de São Paulo quebrou o sigilo bancário do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. A decisão é da juíza Monica Di Stasi, da 3ª Vara Cível de São Paulo. O sigilo de Mateus Machado de Oliveira, presidente da igreja, também foi quebrado.

