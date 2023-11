Justiça manda avaliar imóveis de Ronaldinho para pagar dívida de R$ 1 milhão

A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou, nesta segunda-feira (20), que dois imóveis do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho sejam avaliados para futuras penhoras para pagar dívidas com a Receita Federal.

As propriedades estão localizadas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A decisão é da juíza Bianca Stamato Fernandes, da 5ª Vara Federal, de acordo com informação da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

As dívidas de Ronaldinho com a Receita somam R$ 1,058 milhão.

A avaliação serve para indicar os valores dos imóveis para inclusão no processo.

A justiça já tentou acessar esses valores por meio de sistema bancário, mas não houve sucesso.

A juíza ainda pediu informação se os imóveis do ex-jogador possuem débitos com o IPTU.