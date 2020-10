Justiça acata denúncia de estupro contra Prior e marca julgamento para 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acatou uma acusação de estupro contra o arquiteto e ex-BBB Felipe Antoniazzi Prior e determinou que a audiência de instrução e julgamento do caso ocorra em 10 de maio de 2021.

O ex-participante do reality show da TV Globo é alvo de duas denúncias de prática de estupro e uma de tentativa de estupro. Os casos foram revelados em abril deste ano pela revista Marie Claire.

"Verifico que as provas que instruem a denúncia demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios a atribuir autoria. Não é caso de rejeição liminar, portanto, recebo a denúncia", afirma o juiz Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger em sua decisão.

Os relatos dão conta de crimes praticados nos anos de 2014, 2016 e 2018 —os dois mais recentes teriam ocorrido durante jogos universitários promovidos por faculdades de arquitetura e urbanismo de São Paulo. Nenhuma das vítimas registrou boletim de ocorrência à época dos acontecimentos por medo. Felipe Prior nega todas as acusações.

Em agosto deste ano, a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo concluiu o inquérito policial do caso e pediu seu arquivamento. O Ministério Público de São Paulo, no entanto, optou por apresentar denúncia naquele mesmo mês.

O relatório policial final, assinado pela delegada Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos, pontuava que o exame de corpo de delito de uma das vítimas identificou "uma laceração de primeiro grau no lábio esquerdo da vagina", mas que a lesão poderia "ocorrer em acidentes, durante os partos, inclusive uma relação sexual mais intensa".

Em julho deste ano, após a exposição dos casos, uma quarta suposta vítima procurou a delegacia para prestar depoimento, mas seu relato nem sequer foi considerado pelo relatório policial.

Nas redes sociais, Prior se manifestou sobre o caso afirmando ser inocente e que jamais cometeu violência sexual. "O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa [Big Brother Brasil] as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. Os meus advogados estão tomando todas as providências", disse.

A defesa das vítimas é feita pelas advogadas Juliana de Almeida Valente e Maíra Machado Frota Pinheiro.