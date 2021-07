Juliette revela que perdeu a virgindade aos 19 anos

Juliette respondeu várias perguntas dos fãs e revelou que deu o primeiro beijo aos 14 anos e perdeu a virgindade aos 19 anos.

A vencedora do BBB21 foi questionada sobre o primeiro beijo e acabou entregando quando fez sexo pela primeira vez.

“Deu' eu fiquei com medo porque achei que era outra coisa. O primeiro beijo acho que foi com 14 e o primeiro deu foi com 19”, contou.

Juliette ainda disse que está difícil arranjar um boy para chamar de seu. “Na verdade, eu queria um paquera para manter. No caso, eu estou precisando. Todo esse bafafá que o povo está fazendo não está chegando até mim. Às vezes, eu mando um 'oi, sumido', mas está difícil prosseguir aí na história”, disse ela.

A paraibana comentou sobre o assédio dos fãs e disse que fica ‘agoniada’ ao ver pessoas chorando por ela. “Fico um pouco agoniada, também me assusta quando vejo alguém forçando algo que não é real. Às vezes eles fazem coisas que eu fico morrendo dó, de gente ficar no frio me esperando em São Paulo ou comprar passagem aérea para me acompanhar. Eu brigo com eles e digo que não quero que façam isso. Se amar de verdade eles vão ficar bem, porque aí eu fico tranquila”, disse.