Juliano Cazarré se nega a tomar vacina e Globo pode tirá-lo de novela

A Globo está vivendo um impasse após um de seus atores resolver se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, Juliano Cazarré, de 40 anos, estava escalado para viver o peão Alcides na nova versão de “Pantanal”, e não quer se imunizar contra o coronavírus.

Sendo assim, a emissora estuda cortar o ator do elenco da trama, que está com as gravações atrasadas devido à pandemia.

As filmagens de “Pantanal” devem ocorrer no início no Rio de Janeiro, e quando a pandemia estiver mais controlada, em locações no Pantanal das cidades de Aquidauana, Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

Juliano Cazarré não se pronunciou sobre o assunto até agora, e a Rede Globo emitiu apenas uma nota afirmando que não está falando sobre a novela no momento. “Nós não começamos a divulgar informações de Pantanal. É cedo, ainda temos uma novela das 21h [Um Lugar Ao Sol] para estrear antes”.

No início da pandemia, em março de 2020, Cazarré criticou quem apoia o isolamento social como prevenção da dissipação da Covid-19: “Curioso: as mesmas pessoas que querem te prender em casa são as mesmas que querem soltar os presidiários”, escreveu na época, no Twitter.