Juju Salimeni dispensa absorventes e calcinha durante menstruação: 'livre'

Juju Salimeni faz parte do grupo crescente de mulheres que vem abandonando os tradicionais absorventes, usando outros métodos mais modernos e ecologicamente corretos.

A musa fitness revelou que parou completamente de usar os absorventes externos e agora usa somente coletor menstrual, o famoso copinho. Com isso, durante a menstruação, é possível ficar até sem calcinha, o que para Juju, deu uma sensação de liberdade. “Eu odiava usar absorventes externos, aqueles de colar na calcinha. Tanto que eu chamava de fralda”, contou. Antes de conhecer o coletor menstrual, ela passou a usar absorventes internos, o que ajudou na adaptação para o copinho.

“Sempre usei mais os internos. Também tem a questão de que não uso calcinha dentro de casa. Gosto de me sentir livre e é uma prática indicada pelos ginecologistas. Mas esse tipo de absorvente [interno tradicional] estava me causando irritações e alergias, de vez em quando. Foi quando resolvi testar o coletor”, relatou nas redes sociais, indicando o produto para as seguidoras.

“Funcionou total, até para praticar atividades físicas mesmo, o que eu pensava que seria um problema. Fico super segura, me sinto seca pra fazer qualquer movimento e usar qualquer roupa, sem que fique marcando. Nem lembro que estou menstruada porque minha rotina continua a mesma”, prosseguiu. “Antes, não fazia a menor ideia de como colocava e tirava. Mas busquei informações, vi que era mais fácil do que eu imaginava. Não tem nenhum bicho de sete cabeças”, contou.

A musa fitness também relembrou o período em que passou sem menstruar devido a um implante hormonal. Ela conta que já voltou a menstruar há 3 anos. “Voltei a menstruar, mas meu fluxo é bem tranquilo. Nunca tive TPM, apenas cólicas, mas nada que me incomodasse muito. Sou bem privilegiada nisso”.

“Nunca deixei o período menstrual atrapalhar meus exercícios ou afetar minha disposição. Sou extremamente disciplinada e nada me tira da rotina de treino, apenas algum problema muito grave. É muito gratificante porque faço as duas coisas naturalmente, nunca forcei nada. Meu estilo de vida é fitness e gosto de indicar produtos que confio, por isso as duas coisas funcionam tão bem”, finalizou.