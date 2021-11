José Roberto Aguilar lança novo livro em evento com ensaio de orquestra aberto

A Orquestra Performática, liderada por Aguilar, fará um ensaio geral no evento a partir das 19h30. Depois, no sábado (20), o grupo se apresentará na área externa do Museu Afro Brasil, no parque Ibirapuera, às 15h. A entrada é gratuita.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista visual José Roberto Aguilar lançará seu sexto livro, "O Salvador do Mundo", em evento na Livraria da Travessa, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na terça (16), a partir das 18h.

