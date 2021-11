Britney Spears está livre da tutela do pai após 13 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela pop Britney Spears, 39, está livre da tutela do pai James P. Spears, 69, após 13 anos de controle sobre sua vida, carreira e finanças. O processo foi encerrado nesta sexta-feira (12) por uma juíza de Los Angeles, que concordou que a cantora agora é capaz de controlar seu patrimônio e que as circunstâncias que levaram a tutela em 2008 não se aplicam mais.

"Neste caso, o tribunal concluiu que se tratava de uma tutela voluntária e não há necessidade de uma declaração de capacidade", disse a juíza Brenda Penny durante a audiência no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, o que significa que Spears não teria que testemunhar.

O pai de Britney foi suspenso de seu papel como conservador no final de setembro. A juíza disse que tê-lo no comando da propriedade de sua filha era "insustentável" e refletia um "ambiente tóxico".

Penny concordou em deixar o contador John Zabel assumir o cargo de conservador de Spears, enquanto o advogado da estrela, Mathew Rosengart, se preparava para tentar encerrar o acordo por completo.

Em junho, a cantora quebrou seu silêncio sobre a tutela pela primeira vez em 13 anos e deu dois dias de testemunho dramático. Ela disse que a tutela era "abusiva" e que tinha sido usada para "arruinar" a vida dela.

Britney Spears fez um discurso apaixonado perante um juiz de Los Angeles, criticando duramente seu pai, enquanto seus pais e advogados ouviam. "Eu estive em negação. Eu estive em choque. Estou traumatizada", disse Spears, durante a audiência remota. "Eu só quero minha vida de volta".

A cantora pediu o fim da tutela "sem ter que ser avaliada". "Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva", disse a cantora. "Não sinto que posso viver uma vida plena."

Ela afirmou ao tribunal que se sentiu "escravizada" por seu pai, Jamie Spears. "Estou com tanta raiva que não consigo dormir e estou deprimida", disse ela, de acordo com Entertainment Tonight . "Eu quero ser ouvida. Eu quero mudanças e quero mudanças no futuro. Eu mereço mudanças", disse a cantora.

"Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos e é o suficiente. É o suficiente e não faz sentido algum. Acabei. Eu quero processar minha família, para ser totalmente honesta com você",disse a cantora, em junho

Britney falou ainda ao tribunal que desejava ter mais filhos, mas foi impedida de fazê-lo. "Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e não me deixam ir ao médico para retirá-lo", disse ela, por ET . "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho".

"Eu menti e disse ao mundo inteiro que estou bem e estou feliz. É uma mentira", disse Spears durante a explosiva audiência de junho, enquanto pedia que seu pai fosse preso.

"Eu pensei que talvez se eu dissesse o suficiente, talvez eu pudesse me tornar feliz porque tenho negado", disse Spears. "Eu estive em choque. Estou traumatizada. Você sabe, finja até conseguir. Mas agora estou dizendo a verdade. É meu desejo e meu sonho que tudo isso acabe."

Nesta sexta-feira, horas antes da audiência, Sam Ashgari, noivo da cantora, compartilhou um vídeo no Instagram de ambos sorrindo e usando camisetas #FreeBritney. No início da semana, a cantora escreveu sobre a audiência em um post no Instagram. "Esta semana vai ser muito interessante para mim!", Spears escreveu no post. "Eu não orei por algo mais na minha vida!

Antes disso, a estrela pop usou as redes sociais no dia 3 de novembro para atribuir a mãe, Lynne Spears, 66, a ideia por trás da ação que a levou a viver sobre a tutela do próprio pai. A cantora usou a frase "o animal mais perigoso do mundo é uma mulher silenciosa e sorridente" para ilustrar a postagem, que foi apagada pouco tempo depois.

"O momento em que sorrio e percebo que não faço isso há muito tempo!! Minha mãe fica tão preocupada e diz: 'Você está agindo estranho... O que há de errado com você?'. Eu falo: 'Oi, meu nome é Britney Spears ... prazer em finalmente conhecê-la!'", iniciou Britney, que disse ter renascido e agradece à mãe por ter "saído da frente" dela e permiti-la viver a própria vida.

"Meu pai pode ter começado a tutela há 13 anos, mas o que as pessoas não sabem é que foi minha mãe a pessoa que deu a ideia a ele! Eu nunca vou conseguir esses anos de volta. Ela secretamente arruinou minha vida, e sim, eu vou reclamar dela e de Lou Taylor", acusou a cantora, referindo-se também a ex-porta-voz da família Spears e também ex-gerente de negócios da artista.