José Loreto e Carol Castro sofrem acidente durante gravação; ator passa por cirurgia

A série vai ser produzida pela Intro Pictures e tem as filmagens previstas para começar em outubro. De acordo com o jornal que anunciou a escalação de Carol Castro, a atriz terá um intervalo de três semanas após o término das gravações da sua atual novelas das seis, Amor Perfeito, que aconteceu na última sexta-feira (8), até o início dos trabalhos para a produção do Star+.

Contudo, quando ele começa seu novo emprego, precisa dividir a bancada com uma mulher que não se dá muito bem com ele, e isso cria um embate entre os dois.

Segundo a coluna Play, do O Globo, a atriz machucou a perna, já o ator precisou da intervenção cirúrgica. Nenhum dos casos foi grave, mas os detalhes do acidente não foram divulgados.

José Loreto precisou passar por uma cirurgia após sofrer um acidente nas gravações da série Vida de Jogador, do Star+. Carol Castro também sofreu uma lesão durante as filmagens.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.