Jornalista Renato Machado é internado em CTI no Rio de Janeiro

Renato, que tem 81 anos, usou as redes sociais para garantir que está bem. “Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou BEM! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias”, disse no stories.

O jornalista Renato Machado, 81, está internado no CTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, desde ontem (22).

