Jornalista da Globo foi esfaqueado ao menos 10 vezes, aponta laudo preliminar

Gabriel foi esfaqueado no abdômen, braços e pescoço. Além disso, os golpes atingiram órgãos vitais do jornalista, como pulmão, veias do pescoço e o estômago. A vítima passou por cirurgias durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (15).

O laudo preliminar da Polícia Civil do Distrito Federal apontou que o jornalista da Globo, Gabriel Luiz, 29, recebeu cerca de 10 facadas pelo corpo durante ataque de criminosos, na noite de ontem (14), quando chegava em casa no Distrito Federal.

