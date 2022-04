Polícia encontra celular de jornalista da Globo esfaqueado próximo ao local do crime

A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou o celular do jornalista da Globo, Gabriel Luiz, 29, próximo ao local do crime. Gabriel foi esfaqueado ao chegar em casa na noite de ontem, em Brasília, a carteira dele e a faca usada pelos criminosos estavam no local, mas o celular havia sido levado.

Hoje, o celular foi encontrado por um morador caído no chão e ele entregou o aparelho à polícia, que não descarta nenhuma hipótese para o ataque.

Gabriel foi esfaqueado várias vezes no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna.