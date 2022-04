Bruna Biancardi ganha festa de aniversário e surpresa de Neymar em Paris

Bruna usou as redes sociais para agradecer o jogado e posou pela primeira vez abraçada com ele em uma foto publicada em seu feed do Instagram. “Obrigada por esse presente incrível, por essa surpresa e por pensar em cada detalhe. Neymar, ter a minha família esse dia comigo está sendo muito especial! Amo vocês”.

