Jorge Ben Jor termina casamento de 50 anos

O cantor de 84 anos então foi morar no hotel Copacabana Palace onde vive até hoje. Já Domingas foi passar uma temporada com um dos filhos que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal Extra, amigos contaram que o fim do casamento começou a se desenhar em 2018, quando a casa do casal na Barra da Tijuca, precisou de uma reforma após um incidente devido a chuva torrencial que castigou a zona Oeste do Rio.

