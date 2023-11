Influencer envia iPhone 15 em convites de casamento e viraliza

O influencer Hytalo Santos chocou a internet ao mostrar que enviou vários iPhone 15 Pro Max, que custa cerca de R$ 10 mil, nos convites de casamento. Ele subirá ao altar com o noivo, o influencer Euro no dia 30 de novembro.

Um dos convidados compartilhou o convite que recebeu do casal. "Olha o que tem dentro do convite. Do nada você abre o convite e simplesmente tem um Iphone 15 Pro Max lacrado, novinho", relatou.

Convite de casamento de Hytalo Santos vem com um iPhone 15 Pro Max de presente. pic.twitter.com/EXt53CflAY — FutricasDoDia (@futricasdodia) November 23, 2023

No convite também havia regras sobre o traje no casamento. Os convidados tem que usar verde, mas não é qualquer verde - uma paleta de cores do tom foi enviado aos convidados.

Mas quem é Hytalo Santos?

O influencer é natural de Cajazeiras, interior da Paraíba, e ganhou fama por conta dos vídeos onde dança brega funk com amigos. No Instagram, ele tem mais de 12 milhões de seguidores.