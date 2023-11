Ana Hickmann usando aliança? Apresentadora esclarece se reatou casamento

Ana Hickmann causou burburinhos ao surgir com um anel no 'Hoje em Dia' desta sexta-feira (24). O público começou a especular se era a aliança de casamento e uma possível reconciliação da apresentadora com o marido, Alexandre Correa.

Com a movimentação do assunto na internet, Ana usou as redes sociais para explicar sobre o anel. Ela contou que foi presente de uma amiga e negou que tenha reatado o casamento.

"Já estou vendo comentários. Eu amo esse anel, é presente de uma grande amiga, de anos, que sabe tudo de alta joalheria. Me deu de presente. Resolvi colocar para ter todas as pessoas importantes perto de mim", disse mostrando a joia aos seguidores.

Ana e Alexandre ainda não oficializaram o divórcio. Os dois estavam juntos há 25 anos.