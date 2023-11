Ana Hickmann pede medida protetiva e polícia apreende arma com Alexandre Corrêa, diz colunista

A briga teria tido início após Alexandre se revoltar com Ana explicando ao filho do casal, de 9 anos, sobre os problemas financeiros que a família está passando.

No boletim de ocorrência registrado por Ana no dia da agressão, ela relatou que o marido a empurrou contra a parede e prendeu seu braço na porta de correr no momento em que ela tentava pegar o celular para ligar para a polícia. Ela também afirma que ele tentou dar cabeçadas, e que ela desviou.

