Jojo Todynho entra na Justiça para tirar nome da mãe da certidão de nascimento

Jojo Todynho entrou na Justiça para remover o nome da mãe de sua certidão de nascimento. A revelação foi feita pela própria cantora nas redes sociais, na madrugada de hoje (18).

A decisão de Jojo vem dias após sair na mídia que a mãe teria xingado a cantora em conversa com Lucas Souza, ex-marida da cantora.

"Eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, me educou, me deu amor, amparo, carinho", iniciou Jojo via stories.

“Todo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó, não só pela minha avó, mas pela minha família (…) Tudo o que eu tenho e sou hoje eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e tá tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo”, declarou.

Herança

Jojo explicou que a decisão também se deve pela questão da herança. "Quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu e eu não pode deixar isso. Vocês sabem como funciona a justiça. Nem a minha avó quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Mas Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar", explicou.