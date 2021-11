Jogador de vôlei perde R$ 4,7 milhões após passar 15 anos achando que namorava Alessandra Ambrósio

O jogador italiano de vôlei Roberto Cazzaniga, caiu num golpe e entregou 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) a uma pessoa que o enganou por 15 anos em um falso namoro virtual, usando fotos da modelo brasileira Alessandra Ambrósio.

A estelionatária identificada pela imprensa italiana apenas como Valeria, moradora de Sardenha. usava o nome falso de "Maya" para enganar Roberto, e fingiu precisar passar por uma cirurgia cardíaca para pedir a quantia.

Uma suposta amiga do jogador teria ajudado no golpe, "apresentando" a mulher a ele via internet.

O caso veio à tona no programa de TV "Mediaset", que mostrou as provas de que o homem vinha sendo enganado. A família dele começou a desconfiar de tudo e ficar preocupada com Roberto estar sendo enganado no relacionamento à distância, e pediram ajuda a jornalistas que reuniram as evidências.

"Um dia ele estava no quarto, no escuro. Eu o vejo chorar, pergunto o que ele tem e ele me diz que se apaixonou, mas essa mulher está na UTI para fazer uma operação cardíaca", disse Danilo, irmão de Roberto.

O jogador chegou a fazer empréstimos para mandar o valor a quem ele acreditava ser sua namorada virtual. "Tenho tantas dívidas, não é fácil 'acordar do coma'", disse Roberto, chorando.

Cazzaniga prestou queixa à polícia para que o caso seja investigado oficialmente. Valeria negou que tenha idealizado o golpe.