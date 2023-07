João Guilherme posa sem camisa ao lado de Bruna Marquezine e reaquece rumores de affair

Os boatos sobre um possível romance entre os dois tomaram força depois do comentário da irmã de João, Jéssica Beatriz, em uma foto em eles aparecem juntos, numa festa junina. "Aê, irmão! Palavra tem poder. Amei esse casal". Bruna recentemente negou que tenha um trelelê com João Guilherme.

A legenda na sequência de fotos em que João aparece com outras pessoas é a seguinte: "Eu que falo pra lá e pra cá que queria me apaixonar... realmente encontrei o Amor Da Minha Vida, projeto lindo finalizado essa semana!", escreveu. "Amor da Minha Vida" é o nome da série, dirigida por René Sampaio, Tatiana Fragoso e Matheus Souza, que eles gravam juntos.

Será que Bruna Marquezine e João Guilherme estão juntos? Após rumores de um affair, uma foto postada por ele neste sábado no Instagram parece ter sido compartilhada justamente para deixar esta dúvida no ar. Na imagem, uma selfie em frente ao espelho, ele está sem camiseta ao lado de atriz.

