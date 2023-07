Apresentadora da Record expõe traição do marido com sua amiga: 'dentro da minha casa'

"Eles me enganaram por muito tempo, mas eu sabia que era mentira, sabia que eles estavam juntos. Mas hoje eu tive a certeza que eles realmente estavam juntos", desabafou. Eu passei por muita coisa, minha separação não foi fácil, meu marido quis se separar rápido. Quis o divórcio rápido pra assumir essa vagabunda. E aí ele está com ela. Pra terminar o caso, ela era uma pessoa minha amiga, amiguinha, de dentro da minha casa".

"Eu me separei. Meu marido quis se separar de mim, desde outubro do ano passado estou separada. Porque ele estava apaixonado por outra mulher. Quem é ela? Claudia Alves, aquela vagabunda", contou por meio dos stories.

A apresentadora da afiliada da Record no Norte de Minas Gerais, Debora Ribeiro, expôs que foi traída pelo marido com uma amiga dela. O assunto veio à tona após os seguidores questionarem se a jornalista estava separada.

