João Guilherme confirma que Jade Picon ficou com Neymar: 'ele não é besta'

João Guilherme falou sobre as polêmicas envolvendo seu nome e de sua ex, Jade Picon. O filho de Leonardo, inclusive, confirmou que a influencer 'ficou' com Neymar.

"Eu botei fé. Trombei com ela no dia que aconteceu. Quando vazou, falei 'Óbvio, Neymar não é besta'. Vazei o número dela sem querer mesmo", explicou em entrevista ao Podcats da cunhada Virgínia Fonseca e Camila Loures.

João Guilherme contou ainda que já conversou com Jade após suposta traição dela com Gui Araújo, confinado em A Fazenda. "O cara tava falando um monte de coisas das quais eu não tinha conhecimento nenhum. A Jade fala uma coisa, o Gui Araújo fala outra, e eu não vou botar a mão no fogo por ninguém".

"Ele ou ela podem estar falando a verdade. Já fiquei sabendo que ele é mentiroso, ele tem um problema. Não tenho um lugar para acreditar e assumir que fui corno, sim. Falei com a Jade e com o Léo. Ela me ligou e falou que era mentira".

"Eu acredito no que Gabi, Anitta e Jade falaram. Hoje eu acredito. Se fosse eu no lugar da Jade, numa história que é cem por cento mentira, eu teria falado várias e bateria o pé no chão afirmando um milhão de vezes que não traí".

"Um dia eu quero saber a verdade. Vou conversar com a minha ex-namorada para entender. Se for mentira, vou mandar esse maluco tomar no c*.