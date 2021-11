João Guilherme admite que traiu Larissa Manoela

Durante o bate-papo no podcast ‘PodCats’, de Virginia Fonseca e Camila Loures, o ator confirmou que traiu a atriz na época, mas não soube afirmar se isso teria motivado o fim do relacionamento. “Eu trai a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Aí aconteceu, mas a gente é amigo”, disse.

João Guilherme que recentemente voltou a seguir a ex-namorada, Larissa Manoela, confirmou que o motivo do fim do namoro em 2016 foi traição.

