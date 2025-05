Jennifer Lopez é processada por postar fotos de si mesma; entenda

A cantora e atriz Jennifer Lopez está sendo processada por violação de direitos autorais após compartilhar em suas redes sociais duas fotos em que aparece vestida para a festa pós-Globo de Ouro deste ano. As imagens foram registradas pelo fotógrafo Edwin Blanco e pertencem à agência Backgrid USA, que entrou com uma ação judicial nos Estados Unidos alegando uso não autorizado.

De acordo com o processo, as fotos mostram Lopez vestindo um casaco de pele branco e um vestido justo ao chegar e sair de um evento promovido pelos estúdios Amazon MGM e pela revista Vanity Fair, em Los Angeles. As imagens foram publicadas por ela no Instagram e no X (antigo Twitter) com a legenda “GG Weekend Glamour”, e não continham marca d’água visível.

Os autores da ação afirmam que o uso das imagens teve caráter comercial, já que a artista estaria promovendo sua imagem e os estilistas envolvidos na produção do look. Segundo o advogado Peter Perkowski, chegou a haver um acordo verbal sobre compensação financeira, mas Lopez não teria formalizado o contrato nem efetuado o pagamento.

A agência Backgrid e o fotógrafo pedem uma indenização de até US$ 150 mil por imagem — cerca de R$ 850 mil. Jennifer Lopez e sua equipe ainda não se pronunciaram sobre o caso, e as fotos permanecem publicadas em seus perfis. Essa não é a primeira vez que a artista enfrenta processos por esse tipo de publicação.