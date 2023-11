Jennifer Aniston mostra troca de mensagem com Matthew Perry e emociona fãs de 'Friends'

Matty SABIA que adorava fazer as pessoas rirem. Como ele mesmo disse, se não ouvisse a ‘risada’ pensava que ia morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E cara, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fez todos nós rirmos. E rir muito. Nas últimas semanas, tenho repassado nossas mensagens que enviamos uma para o outro. Rindo e chorando e depois rindo de novo. Vou mantê-las para todo o sempre. Encontrei uma mensagem que ele me enviou do nada um dia. Isso diz tudo. (Veja a segunda imagem do carrossel…)

Jennifer Aniston, foi mais uma do elenco de 'Friends', a prestar homenagem ao companheiro de série Matthew Perry, que morreu aos 54 anos no dia 28 de outubro.

