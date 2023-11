Wanessa nega que jogou álbum de casamento e explica o que pode ter acontecido

Wanessa negou que tenha jogado o álbum de fotos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz. Uma reportagem do 'Balanço Geral', da Record, mostrou que um morador de Goiânia encontrou o item na caçamba de um lixo.

O homem tentou contato com a cantora e familiares pelas redes sociais, mas sem sucesso. "Eu queria devolver o álbum pra família. Apesar do casamento deles ter acabado, eu queria devolver, porque faz parte da história deles", disse ele a reportagem.

Ao Splash do UOL, Wanessa por meio de sua assessoria negou que tenha jogado o álbum de fotos e explicou o que a empresa pode ter descartado a cópia dos registros da festa que contou com mais de 700 convidados.

"Após notícias veiculadas na mídia de que Wanessa Camargo teria se desfeito dos álbuns de fotos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, nós da assessoria informamos que a cantora continua com posse de todo o material que recebeu na época do evento. Se alguma cópia oficial foi descartada, a empresa das imagens, Prime, com sede em Goiânia, pode ter se desfeito do material que continham, assim como foi revelado que se desfizeram de outros materiais de casamentos. Wanessa segue com os álbuns e fotos em casa e não se desfez de nenhuma memória", enviou a assessoria da cantora.