Jade Picon, Leo Picon e João Guilherme mostram fotos de passeio de barco no Amazonas

Leo Picon também celebrou a viagem: “experiência maravilhosa, expandindo percepções de diferentes formas de vida e conhecendo melhor as maiores riquezas do nosso país: a criatividade, nosso povo e nossa natureza!“.

“AMAZÔNIA! vim conhecer de pertinho nossa maior riqueza em uma imersão cultural maravilhosa! as vezes a gente só sabe que precisa de algo quando acontece, né? que delícia”, escreveu Jade, que tem 12,6 milhões de seguidores no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.