Em vídeo emocionante, irmã de Yudy é vacinada por enfermeiro que cuidou do pai: 'meu pesar'

Yudi Tamashiro compartilhou um vídeo emocionante com os seguidores no Instagram. O apresentador mostrou o momento em que acompanhava a vacinação da irmã, Tainá, contra a Covid-19, quando o enfermeiro que aplicava a dose a reconheceu e revelou ter cuidado do pai deles durante a internação pela doença.

“Tainá, né? Tainá, você é irmã do Yudi? Meu pesar, tá? Eu cuidei do seu pai por um tempo. A gente fez o que pode, tá?”, disse, dando começo a uma onda de emoções dentro do carro da família.

O enfermeiro virou para a mãe de Yudi e Tainá e a parabenizou por ter conseguido vencer a Covid-19. “E a senhora, que Deus abençoe a senhora pela vitória!”, disse.

“Obrigada! Obrigada por ter cuidado dele”, respondeu a mãe, às lágrimas. “Imagina, a gente fez o que pode, mas Deus sabe das coisas”.

O apresentador perdeu o pai para a Covid-19 em março deste ano, aos 56 anos. Na época, Yudi, a irmã e a mãe também contraíram a doença.