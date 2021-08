Após traição, ex-marido de Ivy Moraes exige partilha de bens conquistados por ex-BBB

Ivy Moraes está enfrentando um pedido de partilha de bens por parte do ex-marido, Rogério Fernandes, pai do seu filho, que a traiu e teve áudios de conteúdo erótico com a ‘amante’ divulgados.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Rogério está querendo parte dos bens que a modelo conquistou após participar do Big Brother Brasil, período em que mais teve lucros devido à visibilidade dada pelo programa.

Conforme a publicação, os dois não oficializaram a separação na época, mas não estavam juntos. Na época do BBB, Ivy namorava Fernando Borges, com quem reatou após se divorciar de Rogério. Depois do programa, ela terminou com Fernando para tentar reatar o casamento com o pai do seu filho. Nesse período, Ivy teve ganhos trabalhando com a imagem após a fama.

O casal se separou neste ano após o escândalo de traição e Ivy reatou o namoro com Fernando Borges. Agora, Rogério está se valendo do regime de bens para pedir uma parte do patrimônio da ex a quem traiu.

Nas redes sociais, Ivy fez um desabafo sem citar nomes: "Vontade que eu tenho de falar umas verdades aqui e de colocar a boca no trombone, porque o povo não quer trabalhar, mas quer dinheiro fácil. Tô cansando de ser boazinha e só tomar pra dentro. Na hora que eu decidir jogar a merda toda no ventilador, aí o trem vai ficar feio. Eu tô cansada de gente que finge ser o que não é, de gente falsa, duas caras. Finge um monte de palhaçada, não ajuda com merda nenhuma e ainda fica querendo dinheiro fácil dos outros porque não tem vergonha na cara",