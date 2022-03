Jade Picon explica mudança no rosto após sair do BBB22

“[Não fiz] Absolutamente nada, nem antes de entrar na casa ou depois. Lá é uma loucura, teve uma vez que fui para o atendimento médico porque estava muito inchada. Meu tornozelo, meu pulso, meu rosto. Pega muito a falta de rotina, você nunca come as mesmas coisas, treino. Tenho retenção de líquido. Agora que voltei para a rotina eu desinchei. A câmera da TV também não dá aquela valorizada na gente. Você não dormir bem, não comer direito, tudo faz parte da experiência”, explicou.

Jade Picon foi questionada por seguidores sobre a mudança no rosto após sair do BBB22 e explicou que não passou por procedimento estético, como os internautas suspeitam.

