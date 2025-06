Jade Picon exibe corpo trincadíssimo de biquíni em praia; fotos

Desde que se mudou para o Rio, Jade tem sido vista com frequência nas areias cariocas. Após sua participação no BBB 22, ela adotou uma rotina intensa de treinos e alimentação regrada. Além da musculação, a atriz também pratica esportes ao ar livre, como o futevôlei, atividade que virou parte do seu estilo de vida.

