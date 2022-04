Jade e PA são flagrados juntinhos em show no Rio após baile da Vogue

JADRÉ COLADINHOS UM NO OUTRO DE ROLÊ COM CÍNTIA E SCOOBY. pic.twitter.com/OMOCjSoJGX

Na companhia de Pedro Scooby e Cintia Dicker, os dois não apareceram de mãos dadas e nem trocando beijos, mas só de estarem juntinhos no show já foi o suficiente para os fãs ‘pirarem’ nas redes sociais, levantando as tags JADRÉ, Jade e PA, entre outras.

Teve revival de Jade Picon e Paulo André? Pelo jeito, sim. A influencer e o atleta que tiveram um affair no BBB22 foram vistos juntinhos curtindo um after party (pós Baile da Vogue), na madrugada deste sábado, no show do rapper Teto, no Rio de Janeiro.

