Cristiano Ronaldo posa com filha recém-nascida após morte de gêmeo

A morte do filho foi anunciada pelo casal: "Apenas o nascimento de nossa bebê pode nos dar força para viver esse momento com alguma esperança e felicidade", escreveram os dois.

Cristiano Ronaldo compartilhou com os fãs uma foto sua segurando a mais nova herdeira no colo, neste sábado (30).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.