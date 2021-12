Iza posta foto completamente nua em última noite do ano

Iza deixou os seguidores impactados ao postar uma foto ousada em sua conta do Instagram nesta sexta-feira, 31, véspera do Ano Novo. A cantora surgiu completamente nua, deitada de costas diante da árvore de natal. “Papai foi um bom menino nesse ano”, escreveu ela, em inglês.

