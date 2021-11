Irmão de Rodrigo Faro sofre acidente grave de carro em São Paulo

Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, sobreviveu após um grave acidente de carro em São Paulo na madrugada deste sábado (27) no que considera um milagre.

O empresário relatou nas redes sociais que teve duas costelas quebradas e levou 12 pontos na testa. “Nasci de novo e tenho a certeza de que Deus e Nossa Senhora me deram uma nova chance“, afirmou.

“Estava voltando para casa, depois de comemorar o aniversário de sete anos da academia onde treino. Estava com amigos e aqueles que me conhecem sabem que eu não bebo nada. Estava sozinho no meu carro, no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú aqui em São Paulo, quando um carro em altíssima velocidade, que varou o sinal vermelho me atinge em cheio, bem na porta do meu lado“.

Danilo contou: “Não ví nada, não sei como o carro parou, só tive a sensação de que aquele carro rodando era interminável e que eu tinha de verdade morrido. Fiquei inconsciente por alguns minutos, sem falar coisa com coisa, até que um anjo chamado Gisela, abriu a porta do meu carro e ficou segurando minha mão, até que eu recobrasse a consciência e voltasse a respirar.

Estou fazendo esse relato, pois estou VIVO e várias pessoas que presenciaram o momento do acidente disseram que o motorista do veículo estava em alta velocidade e que ele ultrapassou o sinal vermelho. “.

“faço um apelo MUITO IMPORTANTE. Se você beber, não dirija, não coloque a sua vida e a vida dos outros em perigo. Eu de verdade poderia não estar mais aqui tamanha violência da batida. Um dos guardas que me socorreu, me disse que eu estou bem (apenas 02 costelas fraturadas e 12 pontos na testa), por causa da blindagem do carro, do airbag e do cinto de segurança. E Deus!”, finalizou.