Irmão de Marília Mendonça volta a detonar Naiara Azevedo e mãe se pronuncia

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, fez um novo desabafo após acusar Naiara Azevedo de estar usando a morte da sua irmã para se promover. A exposição teve início após ele ser surpreendido com a notícia de que Naiara vai lançar uma música regravada com Marília Mendonça enquanto estiver no BBB 22.

A mãe da cantora, dona Ruth, divulgou uma nota para a revista Quem confirmando que a postura de Naiara causou mal estar nos familiares: "Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela. Os motivos para a negativa sempre couberam a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça.”, disse à revista Quem.

Segundo a revista Quem, Marília Mendonça teria se arrependido de ter gravado a música com Naiara e não queria ter a sua imagem associada à cantora. A música que era um projeto das duas com outras cantoras acabou sendo "engavetada" na época, mas um mês depois da tragédia que matou Marília, Naiara resolveu regravar apenas a participação da cantora, além de ter gravado outro “clipe” com a imagem de Marília no telão enquanto ela chorava no palco. O lançamento, como agora sabemos, será durante o BBB.

Outro detalhe revelado por Hugo Gloss é que fontes afirmaram que a família e amigos próximos de Marília Mendonça pegaram “ranço” de Naiara Azevedo durante o velório da cantora, e a gota d´água aconteceu durante a homenagem de Naiara no "Domingão"; entenda aqui o motivo.

A assessoria de Naiara Azevedo se pronunciou sobre as polêmicas, em nota a Leo Dias: "Aproveitando a gravação de seu projeto Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais, que aconteceu em 19 de dezembro, Naiara optou por regravar a canção como uma forma carinhosa de homenagear a cantora e, inserindo imagens do videoclipe no telão de seu novo DVD. A equipe de Naiara Azevedo segue aguardando a data final para o lançamento de 50 por cento, tão aguardada pelos fãs há dois anos",