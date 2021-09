Irmã faz desabafo emocionante após morte da ex-BBB Josy: 'éramos idiotas'

Jeanne Oliveira, irmã da ex-bbb, psicóloga e cantora Josy Oliveira, que faleceu aos 43 anos por complicações de uma cirurgia na cabeça devido a um aneurisma, fez um desabafo ao homenagear a irmã nas redes sociais. Ela publicou uma foto ao lado de Josy e da já falecida mãe das duas, e lamentou não ter aproveitado mais tempo com as pessoas que ama.

