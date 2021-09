Em estreia no Domingão, Luciano Huck exalta Faustão; Veja vídeo

“Deu uma enorme contribuição ao domingo do brasileiros e das brasileiras, cativando pessoas de uma forma inteligente, com muito bom humor, sendo bastante generoso com os artistas como um todo. Queria deixar aqui registrado o meu abraço, meu carinho, minha admiração, meu desejo de muita saúde antes de tudo e meus votos de muito sucesso no seu novo ciclo”, disse o marido de Angélica.

Luciano Huck estreou hoje como apresentador do Novo Domingão e iniciou exaltando Fausto Silva, antigo apresentador do programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.