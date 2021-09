Galvão Bueno detona CBF e Argentina: 'vergonha mundial'

"Quando me referi à vergonha mundial, é a atitude da Argentina e a interferência indevida de dirigentes esportivos (...) As leis e determinações sanitárias de cada país têm que ser respeitadas. Não são as autoridades esportivas que têm que entender que não seja assim”, disparou o narrador da Globo.

"Eu queria saber quem é da CBF interferiu nesse assunto? Quem? Essas pessoas têm que ter seus nomes tornados públicos pra que isso não acontecesse, uma vergonha no futebol mundial. É um dos maiores clássicos do mundo”, iniciou.

Galvão Bueno não poupou críticas a Confederação Brasil de Futebol (CBF) após a paralisação do jogo entre Brasil e Argentina, na tarde deste domingo (5), na Neo Quimica Arena. Agentes da Anvisa entraram em campo para impedir que três jogadores da Argentina participassem do clássico depois de descumprirem ordem de quarentena.

