Irmã de Paulo Gustavo emociona em carta aberta no dia em que ator faria 43 anos

Paulo Gustavo, que morreu em maio vítima de covid-19, completaria 43 anos neste sábado (30) e ganhou uma carta aberta da irmã, Juliana Amaral.

Na mensagem emocionante, Juliana diz que está cuidando dos pais, dos sobrinhos e da ia e do cunhado, Thales Bretas. Ela também agradece aos fãs e faz um apelo para que as pessoas se vacinem contra covid.

Veja a carta na íntegra: “Hoje é seu aniversário. Diferentemente do ano passado, que foi marcado por alegria, beijos e abraços, neste ano, o principal sentimento é a saudade. Não te ter mais aqui ao nosso lado no plano físico dói. Contudo, aqui estou, amando e dando o melhor de mim para alegrar as vidas de Romeu e Gael, cuidando de mamãe, papai, Thales e a tia Penha – todos eternamente unidos no amor e na saudade.

Recentemente me perguntaram se me lembro de algum momento inesquecível ou cômico ao seu lado. Até tentei responder, porém, com um nó na garganta, cheguei à conclusão de que todos os momentos foram especiais, assim como todos os aniversários, todas as conquistas, todas as discussões e todos os dias em que tive o privilégio de ser sua irmã.

O lugar onde você está agora, não há dúvidas, reflete a maneira como você viveu na Terra. Em outras palavras, é um lugar cheio de amor, ternura, bondade e respeito. É um lugar onde só habitam seres puros e iluminados. Até arrisco afirmar que você está tirando umas boas gargalhadas desses anjos de luz que se encontram ao seu lado. Digo isso, pois, aqui, é o que você continua fazendo por meio de suas obras eternizadas.

Seu legado é muito maior do que os blockbusters que você criou e protagonizou. Ele não é tão facilmente mensurável quanto seus sucessos de bilheteria. Todavia, está presente nas mais diferentes esferas das vidas dos brasileiros. Com a sua carreira, você provou que com muito esforço e talento, é possível chegar ao estrelato. Com a Dona Hermínia, inspirada na mamãe, você deu um rosto às mães de todo o Brasil. Com seu casamento com Thales, provou que a principal base para a consolidação de uma família é meramente o amor, e não o gênero.

Tatau, aproveito o espaço desta carta aberta para também agradecer aos fãs. Muitíssimo obrigada por amarem meu irmão e por tudo o que fazem até hoje. Eu e minha família nos sentimos verdadeiramente amadas e acolhidas. Meu irmão também amava vocês e é por isso que não deixaremos que sua obra se encerre por aqui. Podem aguardar, pois, haverá sim, projetos envolvendo o nome de Paulo Gustavo.

Antes de concluir, gostaria de fazer um apelo final. Cuidem uns dos outros! Vacinem-se! A pandemia ainda não chegou ao fim. Em algumas partes do mundo, temos visto que os números de fatalidades voltaram a subir. Vamos também exigir de nossos políticos que governem para nós, e sem desprezo à vida humana. Se a vacina tivesse chegado alguns meses antes, talvez meu irmão ainda estivesse por aqui.

Tatau, hoje, no dia 30 de outubro, seu aniversário, você merece esta e todas as homenagens. Inclusive, no estado do Rio de Janeiro, passamos a celebrar o “Dia do Humor”, visto que “rir é um ato de resistência". Você era amor e humor, e sempre nos lembraremos que o humor salva, o humor cura, e que ele é amor.

Ser sua irmã é um privilégio, é divino, é eterno. Obrigada por tudo. TE AMO! Até logo...

Juju”, escreveu.