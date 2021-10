Wesley Safadão quis pagar R$ 55 mil em investigação sobre fraude na vacinação, diz MP

“Por fim, em se tratando de acordo, e considerando que o procedimento investigatório criminal não foi encerrado, as negociações ainda podem ser realizadas. No entanto, até a manhã desta sexta-feira (29/10), a defesa dos três investigados não apresentou nenhuma nova proposta. Caso não haja acordo, o processo seguirá para análise do GT-Covid, que avaliará os próximos passos”, disseram.

O Ministério Público do Ceará se pronunciou após o cantor Wesley Safadão afirmar que não aceitou o acordo com o órgão por ser um valor em torno de R$ 1 milhão. O artista é investigado por irregularidade na vacinação contra covid-19.

